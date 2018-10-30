Изменения будут действовать 6 апреля с 9:00 до 18:00.

В четверг, 4 апреля, стало известно о том, что на ЗСД частично ограничат движение до середины апреля. Об этом сообщила пресс-служба компании "Магистраль Северной столицы".

Так, движение будет перекрыто 6 апреля с 9:00 до 18:00 сразу на двух полосах от вантового моста через Корабельный фарватер до съезда на набережную Макарова.

Кроме того, в воскресенье, 7 апреля, в это же время закроют проезд на крайние правые и левые полосы от съезда на набережную Макарова через Корабельный фарватер до вантового моста.

Также автомобилистов предупреждают об ограничениях ночью с 8 по 9 апреля по двум крайним левым полосам тоннеля над рекой Смоленкой.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургская прокуратура нашла ряд нарушений в родильном доме №1

Фото:pixabay