Утром пятого января Петербург атаковали пробки

В Петербурге 5 января самая долгая пробка заставила ждать водителей 13 часов.

В Санкт-Петербурге 5 января были максимально загружены дороги. Самой "плотной" магистралью утром оказалось Московское шоссе, там была отмечена пробка в 4 балла.

Ранним утром также собралась пробка на КАД в 4.43. На внутреннем кольце от реки Новая до Таллинского шоссе затор растянулся на 3,8 километра.