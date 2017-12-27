Утром пятого января Петербург атаковали пробки

В Санкт-Петербурге 5 января были максимально загружены дороги. Самой "плотной" магистралью утром оказалось Московское шоссе, там была отмечена пробка в 4 балла.
Ранним утром также собралась пробка на КАД в 4.43. На внутреннем кольце от реки Новая до Таллинского шоссе затор растянулся на 3,8 километра.
Второе место по протяженности занимает пробка на 1,4 километра. Она образовалась ночью на ЗСД. Протянулась она до 6-го километра южного направления, водителям пришлось стоять целых 13 часов 10 минут – с 2.57.
Также в 6.46 пробка длиной 1,4 километра была замечена на Северном проспекте – от проспекта Энгельса до проспекта Художников. Затор продержался около 1 часа. В 6.04 примерно на полчаса автомобилисты застряли в пробке длиной 1,3 километра на улице Руставели от Северного проспекта до проспекта Науки.
На такое же время движение было заторможено с 6.48 по Российскому путепроводу от улицы Латышских Стрелков до Хасанской улицы. Длина затора составила 1,3 километра.