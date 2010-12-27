Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на автодороге перед Софийской улицей провалился асфальт. Внутри ямы находится дерево.
На фотографиях можно увидеть, как рядом с ямой разбросаны ветки, а внутри нее находится дерево.
Причины случившегося неизвестны.
Сегодня, 19:51
12
На Южном шоссе из дыры в асфальте выросло дерево
В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили, что на автодороге на Южном шоссе перед Софийской улицей в асфальте образовалась огромная яма, внутри которой находится дерево.
Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на автодороге перед Софийской улицей провалился асфальт. Внутри ямы находится дерево.