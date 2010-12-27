На Южном шоссе из дыры в асфальте выросло дерево

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили, что на автодороге на Южном шоссе перед Софийской улицей в асфальте образовалась огромная яма, внутри которой находится дерево.