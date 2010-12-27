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На Южном шоссе из дыры в асфальте выросло дерево
Сегодня, 19:51
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TretyakovaS
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На Южном шоссе из дыры в асфальте выросло дерево

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили, что на автодороге на Южном шоссе перед Софийской улицей в асфальте образовалась огромная яма, внутри которой находится дерево.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на автодороге перед Софийской улицей провалился асфальт. Внутри ямы находится дерево.

На фотографиях можно увидеть, как рядом с ямой разбросаны ветки, а внутри нее находится дерево.

Причины случившегося неизвестны.

Теги: дороги петербург , новости спб
Категории: Новости СПб

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