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На "Юле" выставят на продажу реквизиты со съемок "Матильды"

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В рамках благотворительной акции фанаты могут купить маску, которую надевал Данила Козловский

В преддверии запуска "Матильды" в большой прокат, на "Юле" появилась специальная подборка уникальных предметов, участвующих в съемках кинокартины.  Каждый из представленных предметов создан специально для достоверности фильма. Так, например, мотоцикл, на котором ездят в фильме, изготовлен по модели оригиналов 1896 года.

На "Юле" выставят на продажу реквизиты со съемок "Матильды"

В рамках "царской распродажи" фанаты смогут приобрести шлем, который отлили в Лондоне, для героя Данилы Козловского. Он сделан из специально обработанной кожи и металла. Помимо реквизитов пользователи сервиса смогут приобрести фотографии, афиши "Матильды" и фотоальбомы с автографом Алексея Учителя.

На "Юле" выставят на продажу реквизиты со съемок "Матильды"

Алексей Учитель отметил, что каждый из представленных лотов результат кропотливой работы талантливых художников, которым пришлось очень подробно изучить эпоху.

На "Юле" выставят на продажу реквизиты со съемок "Матильды"

Все вырученные с продажи реквизитов деньги пойдут в благотворительный фонд "Галчонок",  который создали для помощи детям с ограниченными поражениями центральной нервной системы.

Это действительно исключительная работа и редкое качество. Мне приятно, что благодаря распродаже на Юле, мы сможем не только порадовать любителей редкостей, но и оказать материальную помощь детям, которые в этом нуждаются

Алексей Учитель, режиссер фильма "Матильда"

Фото и видео: YouYube / Юла – Покупайте и продавайте. Или наоборот.

Теги: алексей учитель матильда , матильда , новости россии
Категории: Картина дня Новости России

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