На "Юле" выставят на продажу реквизиты со съемок "Матильды"

В рамках благотворительной акции фанаты могут купить маску, которую надевал Данила Козловский

В преддверии запуска "Матильды" в большой прокат, на "Юле" появилась специальная подборка уникальных предметов, участвующих в съемках кинокартины. Каждый из представленных предметов создан специально для достоверности фильма. Так, например, мотоцикл, на котором ездят в фильме, изготовлен по модели оригиналов 1896 года.

В рамках "царской распродажи" фанаты смогут приобрести шлем, который отлили в Лондоне, для героя Данилы Козловского. Он сделан из специально обработанной кожи и металла. Помимо реквизитов пользователи сервиса смогут приобрести фотографии, афиши "Матильды" и фотоальбомы с автографом Алексея Учителя.

Алексей Учитель отметил, что каждый из представленных лотов результат кропотливой работы талантливых художников, которым пришлось очень подробно изучить эпоху.

Все вырученные с продажи реквизитов деньги пойдут в благотворительный фонд "Галчонок", который создали для помощи детям с ограниченными поражениями центральной нервной системы.

Это действительно исключительная работа и редкое качество. Мне приятно, что благодаря распродаже на Юле, мы сможем не только порадовать любителей редкостей, но и оказать материальную помощь детям, которые в этом нуждаются Алексей Учитель, режиссер фильма "Матильда"

Фото и видео: YouYube / Юла – Покупайте и продавайте. Или наоборот.