На Вознесенском проспекте "Порше" чуть не сбил авто Шнурова

Около Адмиралтейства вечером произошла массовая авария с участием дорогого "Порше" и таксистов.

Как стало известно, на ВОзнесенском проспекте автомобиль “Порше” сбил две машины такси. Вблизи аварии находился “Шевроле” лидера группировки “Ленинград”. Не пострадал ни Сергей Шнуров, ни его авто. Инцидент произошел недалеко от ресторана “КоКоКо” вечером 17 сентября.

Многие водители считают виновниками ДТП таксистов, чьи машины стояли припаркованными во втором ряду. В комментариях люди отметили, что остальные автомобили, который были припаркованы по правилам, задеты не были. В связи с этим, по словам петербуржцев, таксистов настигла карма за то, что они закрыли проезд для других автомобилей.

Всего от "наезда" пострадали четыре автомобиля.

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