На Восстания тротуары перекрасились в красный цвет

Есть две "версии" произошедшего.

Жидкость кровавого цвета окрасила тротуар в центре Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка".

Утром 19 марта на улице Восстания, 51 очевидцы заметили тротуар, который оказался залитым красной жидкостью. Днём она сочилась из водосточных труб. Председатель ТСЖ "Рылеева 20/51" Артур Непокульчинский в разговоре с корреспондентом издания не стал скрывать, что знает причину появления пятен, но пожелал сохранить её в тайне. "Меньше знаешь — крепче спишь", — отметил он.

Взамен фактов Непокульчинский предложил опубликовать сразу несколько гипотез. Первая, классическая, криминальная — неизвестный убил рабочего и якобы спустил его кровь по водосточной трубе. Вторая, более приземлённая — "собака помочилась".

Фото: Фонтанка