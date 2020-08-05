На Володарском мосту петербуржцы устроили флешмоб

Горожане подняли триколоры в День государственного флага.

Сегодня, 22 августа, петербуржцы вышли на Володарский мост с российскими флагами. Их заметили проезжающие мимо водители. Горожане подняли символику над головами в День государственного флага. Видео флешмоба опубликовали в социальных сетях.

Напомним, что три горизонтальные полосы белого, синего и красного цвета имеют широкое смысловое значение. Они символизируют мир, веру и силу. По сведениям историков, впервые триколор подняли яхте "Святой Пётр" во время плавания первого императора в Белом море.

Ранее на Piter.tv сообщили, что большинство петербуржцев готовы поучаствовать в переписи населения онлайн.

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