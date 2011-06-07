На Володарском мосту скопилась пробка из-за ДТП с троллейбусом

По предварительным данным, никто не пострадал.

В субботу, 14 мая, на Володарском мосту в Петербурге столкнулись троллейбус и легковой автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, авария произошла днем. Иномарка KIA въехала в заднюю часть автобуса. В месте происшествия скопилась пробка в сторону проспекта Обуховской Обороны. По данным "Яндекс.Пробки", участники ДТП заняли два ряда. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на Наличной автобус влетел в столб. Пассажиров в автобусе не было, никто не пострадал.

Фото: Piter.tv

