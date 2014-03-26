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На Наличной автобус влетел в столб
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На Наличной автобус влетел в столб

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Пассажиров в автобусе не было, никто не пострадал. 

В субботу, 14 мая, в Василеостровском районе Петербурга пассажирский автобус влетел в столб. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Дорожное происшествие произошло на Наличной улице. Предполагается, что водителю стало плохо. Очевидцы сразу позвонили в "122" и на место приехали сотрудники ДПС и медики скорой. В "Пассажиравтотрансе" подтвердили, что причиной ДТП стало внезапное ухудшение состояния водителя. Пассажиров в автобусе не было, никто не пострадал. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: автобус, водитель, столб
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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