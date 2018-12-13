Мужчина доставлен в больницу с огнестрельными ранениями. Прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

На Выборгском шоссе неизвестные стреляли в пьяного петербуржца. Обращение в полицию поступило от врачей городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным стало известно, что мужчина пострадавшего нашли рядом с домом №19 по Выборгскому шоссе. Петербуржец 1974 года рождения пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Выездная бригада скорой помощи диагностировала множественные огнестрельные ранения и закрытую травму живота.

Прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранительным органам известно, что в мужчину стреляли из травматического пистолета. Личность пока не установлена. Рост преступника 175 см, на вид 35-40 лет, европейский тип лица. В момент преступления, мужчина был одет в черную куртку.

Ранее Piter TV сообщал о том, что петербуржец откусил знакомому ухо во время драки.

Фото: m.news.yandex.fr