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На Выборгской набережной в аварии пострадали два человека

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В аварии на Выборгской набережной двое человек чудом остались живы.

В ночь на 26 октября на Выборгской набережной произошло ДТП с пострадавшими. Иномарка с пассажиром врезалась в столб на полной скорости. От удара автомобиль вылетел на тротуарную часть дороги. Ограда на путе не позволила машине упасть в Большую Невку. Инцидент случился вблизи Кантемировского моста. 
 
Очевидцы сообщают, что на заднем сиденье автомобиля находилась девушка. Пострадавшая отделалась рассеченной бровью и шоковым состоянием. Водитель получил травму ноги, скорее всего, перелом. Известно, что мужчину извлекали из машины, самостоятельно он не мог выбраться. 
 

 

Теги: авария , выборгская набережная , дтп
Категории: Новости СПб

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