На Выборгской набережной в аварии пострадали два человека

В аварии на Выборгской набережной двое человек чудом остались живы.

В ночь на 26 октября на Выборгской набережной произошло ДТП с пострадавшими. Иномарка с пассажиром врезалась в столб на полной скорости. От удара автомобиль вылетел на тротуарную часть дороги. Ограда на путе не позволила машине упасть в Большую Невку. Инцидент случился вблизи Кантемировского моста.

Очевидцы сообщают, что на заднем сиденье автомобиля находилась девушка. Пострадавшая отделалась рассеченной бровью и шоковым состоянием. Водитель получил травму ноги, скорее всего, перелом. Известно, что мужчину извлекали из машины, самостоятельно он не мог выбраться.