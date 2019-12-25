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На Васильевском острове создадут Научный квартал
Сегодня, 11:04
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На Васильевском острове создадут Научный квартал

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В РАН хотят вернуть присутствие Академии наук в Петербурге.

На Васильевском острове хотят построить Научный квартал. Его центром станет комплекс зданий Академии наук на Университетской набережной. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 17 июня.

Соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Петербурга и президент РАН Александр Сергеев.

В Музейном флигеле Академии откроют современный музейный центр науки и технологий. Все институты, научные и образовательные учреждения свяжут единой системой публичного пространства.

По поручению президента РФ Академия создаст в Петербурге самостоятельное подразделение на Университетской набережной. Сотрудничество города и Академии будет заключаться в популяризации науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности, развитии научной экспертизы. 

В честь 300-летия со дня основания академии в 2024 году в "Экспофоруме" пройдет мировой научно-образовательный форум. 

Фото: citywalls.ru

Теги: академия наук, научный кластер, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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