На Васильевском острове пройдет День Японии

Впервые за историю фестивалей откроют зону фудкорта с национальными блюдами.

Пятый ежегодный фестиваль "День Японии в Санкт-Петербурге" состоится в "Севкабель Порту" 8 декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На мероприятие могут попасть все желающие. Праздник откроют барабанщики тайко. На главной сцене также покажут косплей-дефиле, оперное и хореографические выступления, театр буто, икэбану и боевые искусства.

Петербуржцы познакомятся с традициями чайной церемонии и игры в кёги-карута. Гости смогут примерить национальную одежду страны Восходящего солнца. На фестивале организованы мастер-классы: можно научиться технике фуросики, сумиэ или сделать онигири.

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