На "Василеостровской" установили наглядную систему городской навигации. Вот как она выглядит

Это карта пятиминутной пешеходной доступности и схема наземного транспорта. Ранее узнать похожую информацию можно было на справочном стенде рядом.

В Петербурге тестируют наглядную систему городской навигации в рамках. Первый образец победителя проекта "Твой бюджет" разместили у станции метро "Василеостровская". Это карта пятиминутной пешеходной доступности и схема наземного транспорта. Здесь же можно увидеть достопримечательности, школы и медицинские учреждения.

Тестовые схемы можно посмотреть на остановке общественного транспорта до 28 октября. Ранее узнать похожую информацию можно было на справочном стенде рядом с метро.

Петербуржцам предлагают оценить удобство системы на сайте Госуслуг.

Фото и видео: Piter.TV