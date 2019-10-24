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На "Василеостровской" установили наглядную систему городской навигации. Вот как она выглядит

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Это карта пятиминутной пешеходной доступности и схема наземного транспорта. Ранее узнать похожую информацию можно было на справочном стенде рядом.

В Петербурге тестируют наглядную систему городской навигации в рамках. Первый образец победителя проекта "Твой бюджет" разместили у станции метро "Василеостровская". Это карта пятиминутной пешеходной доступности и схема наземного транспорта. Здесь же можно увидеть достопримечательности, школы и медицинские учреждения.

Тестовые схемы можно посмотреть на остановке общественного транспорта до 28 октября. Ранее узнать похожую информацию можно было на справочном стенде рядом с метро.

Петербуржцам предлагают оценить удобство системы на сайте Госуслуг.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: автобусные остановки, карта спб, система навигации, твой бюджет
Категории: Картина дня, Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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