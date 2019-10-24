На "Василеостровской" установили наглядную систему городской навигации. Вот как она выглядит

В Петербурге тестируют наглядную систему городской навигации в рамках. Первый образец победителя проекта "Твой бюджет" разместили у станции метро "Василеостровская". Это карта пятиминутной пешеходной доступности и схема наземного транспорта. Здесь же можно увидеть достопримечательности, школы и медицинские учреждения.
Тестовые схемы можно посмотреть на остановке общественного транспорта до 28 октября. Ранее узнать похожую информацию можно было на справочном стенде рядом с метро.
Петербуржцам предлагают оценить удобство системы на сайте Госуслуг.
Фото и видео: Piter.TV
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