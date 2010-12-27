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Анна Митянина: пострадавших детей при пожаре на Васильевском острове отпустили домой
Сегодня, 8:12
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lesjasap
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Анна Митянина: пострадавших детей при пожаре на Васильевском острове отпустили домой

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На Васильевском острове в пожаре пострадали пять человек, трое - дети.

По данным вице-губернатора Санкт-Петербурга, медики провели анализ кислотно-щелочного состояния крови, который оказался в норме. В связи с этим детей решили освободить от госпитализации. Также выяснилось, что все трое школьников воспитываются в одной семье. 

Напомним, что накануне в историческом центре Северной столице произошел пожар. Выгорела жилая двухкомнатная квартира в шестиэтажном здании по Большому проспекту. Спасателям удалось вытащить из огня пятерых человек. С отравлением угарным газом их отвезли в больницу. Остальные жители, в том числе соседи, были эвакуированы. Об этом сообщило ТАСС.

Пожарные рассказали, что огонь перекинулся из помещения на третьем этаже на балкон четвертого. Анна Митянина рассказала о том, что в результате инцидента пламя затронуло три квартиры.

Среди потерпевших, четырехлетняя и семилетняя девочки, одиннадцатилетний мальчик, 45-летняя петербурженка и 37-летняя женщина. Последняя отказалась от госпитализации. Детей направили в пятую городскую детскую больницу имени Филатова, взрослую владелицу квартиры - в НИИ имени Джанелидзе. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: васильевский остров , дети , пожар , пострадали люди , происшествия спб
Категории: Новости СПб

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