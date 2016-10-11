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На Васильевском острове в иномарке обнаружили труп мужчины
Сегодня, 14:30
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lesjasap
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На Васильевском острове в иномарке обнаружили труп мужчины

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На Васильевском острове мужчина умер а рулем собственного припаркованного автомобиля.

Около половины четвертого вечера 4 ноября 26-летняя петербурженка обнаружила труп своего 36-летнего знакомого. Тело мужчины находилось в автомобиле “Тойота Королла”. Машина была припаркована около магазина “Магнит” по улице Наличной около дома номер 35 корпус 1. Известно, что погибший проживал в поселке Шушары. 
 
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину гибели. Экспертами не выявлены внешние следы насильственной смерти. Мужчина находился на водительском сиденье с запрокинутой головой назад и руками на коленях. Ноги были расставлены, а рот приоткрыт. 
 
Труп направлен в судебно-медицинский морг номер один, который расположен на Екатерининском проспекте. Тело ожидает вскрытия. 
Теги: васильевский остров , гибель водителя , инцидент
Категории: Новости СПб

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