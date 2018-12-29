В среду, 23 января, стало известно о том, что на Васильевском острове приставы оставили семью без квартиры. Об этом информирует 78.ru.
Напомним, ранее горожане попытались задержаться в ипотечной квартире, устроив лжеминирование своего жилья. Так, семья не смогла справиться с погашением ипотеки за жилье.
Квартиросъемщики были уведомлены о возбуждении исполнительных производств, им были неоднократно выставлены требования исполнительных документов, однако должники не предпринимали никаких действий
сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу
В данный момент жилплощади освобождены, а ключи переданы представителю банка.
Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге ветеранам добавят два дня бесплатного проезда
Фото: pixabay
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