Многодетные семьи получат выплаты на погашение ипотеки

В этом году льготой воспользуются 60 тысяч семей.

По постановлению Михаила Мишустина правительство выделило 27 млрд рублей на погашение ипотеки для семей, где родился третий и последующие дети после 1 января 2019 года. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург" 13 июня.

Родители получат по 450 тысяч рублей. В этом году выплаты дойдут до 60 тысяч семей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ЗакСе просят расширить перечень категорий петербуржцев, которые могут пользоваться льготами в транспорте Ленобласти. Комиссия предлагает расширить перечень льготных категорий граждан из Петербурга, которые могут на особых условиях пользоваться транспортом в области. В него войдут дети из многодетных или многодетных приемных семей до достижения ими совершеннолетия.

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