В ЗакСе просят расширить перечень категорий петербуржцев, которые могут пользоваться льготами в транспорте Ленобласти

Депутаты недовольны тем, что у жителей Ленобласти в петербургском транспорте льгот больше.

Комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству ЗакСа считает, что жители Петербурга, у которых есть льготы в транспорте Ленобласти, находятся в менее выгодной ситуации, чем жители соседнего региона, которые могут бесплатно кататься в транспорте города. В связи с этим она решила обратиться к губернатору Александру Беглову, чтобы разрешить недоразумение. Обращение рассмотрели в Мариинском дворце на заседании 9-го июня и поддержали.

Депутаты отмечают, что администрация Ленобласти выделяет на эти цели больше денег в бюджет Петербурга, чем город области. Кроме того, с мая по сентябрь миллионы жителей Северной столицы отправляются в 47-й регион на отдых и лечение.

Комиссия предлагает расширить перечень льготных категорий граждан из Петербурга, которые могут на особых условиях пользоваться транспортом в области. В него войдут дети из многодетных или многодетных приемных семей до достижения ими совершеннолетия. Также она упомянула пенсионеров и межмуниципальные автобусные маршруты регулярных перевозок Ленобласти.

Напомним, что взаимные льготы в транспорте ввели в рамках развития Санкт-Петербургской агломерации.

Фото: Piter.TV