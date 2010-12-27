В Петербурге построят велодорожки в двух районах города

В Петербурге спроектируют две новые велодорожки.

В Петербурге подготовят проект веломаршрутов в Адмиралтейском и Василеостровском районах города. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.



Для проектирования новых велосипедных маршрутов, которые были отобраны в рамках программы "Твой бюджет", понадобится 7,6 миллионов рублей. Автором проекта станет ОООН "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология".

Отмечается, что новые веломаршруты будут проложены по Большому проспекту Васильевского острова от 1-й линии до Наличной улицы и от набережной Адмиралтейского канала до Гороховой улицы.



