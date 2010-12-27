На Васильевском острове построят 170-метровое колесо обозрения

Самый высокий аттракцион в Петербурге появится на Васильевском острове.

На намывных территориях Васильевского острова собираются возвести 170-метровое колесо обозрения. Об этом рассказала председатель по инвестициям Санкт-Петербурга Ирина Бабюк.По словам спикера, точное место для строительство будет определено уже к концу 2017 года.

Предположительно, аттракцион появится вблизи гостиницы “Прибалтийская”, хотя жители города голосовали за размещение в Парке 300-летия. Однако, чиновники хотят предложить петербуржцам новую локацию, с которой открывается вид на панораму нового стадиона, Лахта-центра и ЗСД. Инвестор планирует также заняться инфраструктурой близлежащих объектов: ресторанами и кафе До 2020 года в проект будет вложено минимум 9,5 миллиардов рублей.

Напомним, что на данный момент самое высокое колесо обозрения в городе находится в Приморском парке Победы. Оно достигает 55 метров.