На 17 линии В.О. ночью горела коммунальная квартира‍

В Василеостровском районе спасатели ликвидировали пожар в коммунальной квартире.

В Василеостровском районе в ночь на 27 декабря горела коммунальная квартира. Инцидент произошел на 17 линии В.О. в доме номер 68.

Спасатели рассказали, что выгорело одно помещение. Вызов от диспетчера поступил после полуночи. Причиной распространения огня стала непотушенная сигарета. Жильцов удалось вовремя эвакуировать, в частности, спасли одного ребенка. В результате пострадал только виновник пожара и его гость. Петербуржцы госпитализированы в НИИ “скорой помощи” имени Джанелидзе.

По информации от соседей, местный житель уже не в первый раз устраивает пожар. Причиной небрежности мужчины является чрезмерное пьянство. Накануне пожара он также выпивал с другом.