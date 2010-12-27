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На 17 линии В.О. ночью горела коммунальная квартира‍
Сегодня, 8:07
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lesjasap
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На 17 линии В.О. ночью горела коммунальная квартира‍

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В Василеостровском районе спасатели ликвидировали пожар в коммунальной квартире.

В Василеостровском районе в ночь на 27 декабря горела коммунальная квартира. Инцидент произошел на 17 линии В.О. в доме номер 68. 
 
Спасатели рассказали, что выгорело одно помещение. Вызов от диспетчера поступил после полуночи. Причиной распространения огня стала непотушенная сигарета. Жильцов удалось вовремя эвакуировать, в частности, спасли одного ребенка. В результате пострадал только виновник пожара и его гость. Петербуржцы госпитализированы в НИИ “скорой помощи” имени Джанелидзе. 
 
По информации от соседей, местный житель уже не в первый раз устраивает пожар. Причиной небрежности мужчины является чрезмерное пьянство. Накануне пожара он также выпивал с другом. 
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Теги: василеостровский район , васька , нии скорой помощи имени джанелидзе , пожар
Категории: Новости СПб

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