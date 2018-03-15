На Варшавской произошел прорыв ГВС: кипяток затопил припаркованные авто

В Московском районе потоп: вода залилась в автомобили.

В ночь на 15 марта на Варшавской улице прорвало трубу с горячей водой. Коммунальная авария произошла вблизи 41-го дома. Местным жителям пришлось в мороз выбегать из собственных квартир, чтобы спасти припаркованные автомобили. Кипяток залил пространство внутреннего двора, поднявшись на 8-12 сантиметров. Автовладельцы, которые не успели убрать транспортные средства, утром нашли колеса своих “железных коней” намертво застрявшими в ледяной корке. Ночью температура в Петербурге достигала минус восьми градусов, чем и было вызвано застывание горячей воды в холодных уличных условиях.

Водители пожаловались, что в некоторые машины залилась вода. Петербуржцы отгоняли автомобили по щиколотку находясь в воде. Как именно произошла протечка кипятка в закрытые салоны - неизвестно. Люди надевали резиновые сапоги, чтобы не травмироваться.

Об угрозе получения ожогов сообщили по громкоговорителю сотрудники аварийной службы. Однако, кипяток быстро “ушел” с улицы. Сейчас заявкой занимаются специалисты.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

