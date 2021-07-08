На Урале выгнали из автобуса женщину в маске после скандала

Пассажиры отказались соблюдать санитарные требования.

На Урале выгнали из автобуса женщину в медицинской маске после скандала. В социальных сетях распространился ролик, на котором женщина с ребенком заходит в общественный транспорт. Инцидент произошел на маршруте под номером 76 на остановке "Вокзал". Видео сняла пострадавшая. Женщина рассказала, что потребовала от водителя надеть средства индивидуальной защиты. Она также обратила внимание на то, что большинство пассажиров также не соблюдали санитарные рекомендации.

Я стала требовать, ссылалась на приказ губернатора, но меня начали оскорблять. Я так понимаю, что в Новоуральске люди в маске теперь считаются прокаженными и им нельзя ездить в общественном транспорте и посещать людные места? пострадавшая пассажирка

На ролике слышно, что в адрес женщины звучат оскорбления. Пассажиры интересовались у нее, не сбежала ли женщина из психушки и просили "угомониться". Кто-то в автобусе отвечал, что у него прививка, поэтому он не будет носить маску. Еще один местный житель пошутил, что женщина, видимо,напилась. Шофер автобуса надел маску после того, как увидел, что его снимают на камеру.

На Урале 80-летняя женщина сбила ребёнка на пешеходном переходе.

Видео: ВК/Телекомпания ОТВ