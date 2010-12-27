На Урале раскрыли организацию, массово уничтожающую собак

В Свердловске "рассекретили" фирму, которая в течение нескольких лет незаконно убивала собак из-за денег на их содержание.

Представители зоозащитников Свердловского региона обнаружили пункт временного содержания питомцев, который массово истреблял собак. На такой “передержке” организация обогатилась более чем на 100 миллионов рублей, выделенных из бюджета.

В ходе незапланированной проверки активисты пришли к представителям фирмы, которая выиграла несколько тендеров на содержание животных, но сотрудники компании смогли показать лишь пустые клетки и несколько израненных животных.

Как стало известно следствию, компания также получила бюджетные средства в регионах ХМАО и ЯНАО. По обязательствам, организация должна была предоставить адекватные условия, медосмотр и необходимое лечение для отловленных бездомных животных, но вместо этого лишь убивала ненужных питомцев. Предъявить собак сотрудники не смогли, хотя по документам как минимум 20 собак должны были находиться на территории фирмы.

Защитники добились расторжения контракта с бесчестной организацией, а также перевезли тех немногих животных, которые еще остались к себе. Некоторые собаки умерли через пару дней. По словам зоозащитников, все питомцы находились в ужасающем состоянии, обезвоженные и больные.

Незадолго до проверки компания заключила еще один контракт с городом, уже на 1,4 млн. рублей. Естественно, от него им тоже пришлось отказаться.