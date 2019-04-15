В Петербурге задержали блогера-бойца MMA Артема Тарасова

Он вместе с братом устроил рэп-концерт во время прогулки на яхте.

Вечером 28 июля в центре Петербурга задержали блогера-бойца MMA Артема Тарасова и его брата Корнея. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на слова пресс-секретаря блогера.

По предварительным данным, 28 июля около 21:00 молодые люди устроили рэп-концерт во время прогулки на яхте. Стражи порядка задержали их возле дома №13 на Университетской набережной. После проверки документов Тарасова и его брата отпустили.

Ранее мы писали, что Вячеслав Дацик проиграл бой блогеру Артему Тарасову.

Фото: 78.ru