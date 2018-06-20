Вячеслав Дацик проиграл бой блогеру Аретму Тарасову

"Рыжий Тарзан" уступил в третьем раунде по решению судей.

Бывший боец ММА Вячеслав Дацик уступил блогеру Артему Тарасову в закрытом поединке, который прошел в одном из спортивных клубов Москвы. Об этом сообщают СМИ.

Несмотря на то, что запись самого боя появится в социальной сити только завтра, его результаты уже известны. Присутствовавший на поединке друг Дацика Дмитрий Демушкин рассказал, что "Рыжий Тарзан" проиграл в третьем раунде по решению судей. По информации источника боец использовал запрещенные приемы и якобы начал бой раньше сигнала. В итоге победу присудили Тарасову, хотя он не мог встать из-за боли в животе и был вынужден прибегнуть к помощи медиков.

Напомним, что Артем Тарасов вызвал Дацика на бой вскоре после того как "Рыжий Тарзан" освободился из тюрьмы. Отметим, что оппоненты имеют разные весовые категории – Тарасов весит 75 килограммов, Дацик – 150 килограммов. Бой был организован при поддержке ютуб-каналов True Gym и "Дневник хача".

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Фото: социальные сети