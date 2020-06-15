ВС Канады дополнительно направят в Киев еще 90 военнослужащих.

На Украину вернутся канадские военные инструкторы. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала CBC со ссылкой на информацию от Минобороны Канады. Напомним, что впервые Оттава направила военнослужащих на Украину в 2015 году. Тогда Киев получил около 200 специалистов, которые занялись боевой подготовкой местных солдат. В текущем году данная миссия оказалась приостановлена из-за распространения коронавируса.





На CBC рассказали, что несмотря на вспышку инфицирования COVID-19, на территории Украины остались 60 военных из Канады. Представитель Вооруженных сил Канады Лея Кэмпбелл добавила, что после пересмотра эпидемиологической ситуации Оттава приняла решение направить в Киев еще 90 инструкторов. Они прибудут в страну в июне. После этого офицеры пройдут 14-дневный карантин.

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Видео: Youtube/ UATV English