На Украине пригрозили "открыть огонь на поражение" против российских кораблей. Об этом рассказали представители местного издания Defense Express. В СМИ подчеркнули, что в частности данная мера может применяться против катеров Росгварии, которые патрулируют Керченский пролив и угрожают проходу украинских судов через акваторию Черного моря.
В статье говорится о том, что огонь по противодиверсионным катерам проекта 21980 "Грачонок" и скоростным транспортно-десантным катерам проекта 02510 "БК-16" будет вестись как в воздушного пространства, так и с акватории моря. В первом случае военные будут использовать беспилотники турецкого производства Bayraktar TB2 или вертолеты Ми-14. В втором случае они задействуют речные бронекатера проекта 58150 "Гюрза".
Напомним, что Ми-14 были задействованы во время военных учений по ликвидации надводных целей авиационными бомбами. Вертолеты в июне отработали нападение на десантные корабли условного противника.
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Фото: Pixabay.com
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