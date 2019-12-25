Defense Express раскрыл план киевских военных по ликвидации сил РФ на Черном море.

На Украине пригрозили "открыть огонь на поражение" против российских кораблей. Об этом рассказали представители местного издания Defense Express. В СМИ подчеркнули, что в частности данная мера может применяться против катеров Росгварии, которые патрулируют Керченский пролив и угрожают проходу украинских судов через акваторию Черного моря.

В статье говорится о том, что огонь по противодиверсионным катерам проекта 21980 "Грачонок" и скоростным транспортно-десантным катерам проекта 02510 "БК-16" будет вестись как в воздушного пространства, так и с акватории моря. В первом случае военные будут использовать беспилотники турецкого производства Bayraktar TB2 или вертолеты Ми-14. В втором случае они задействуют речные бронекатера проекта 58150 "Гюрза".

Напомним, что Ми-14 были задействованы во время военных учений по ликвидации надводных целей авиационными бомбами. Вертолеты в июне отработали нападение на десантные корабли условного противника.

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