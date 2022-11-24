На Украине оценили состояние энергосистемы после блэкаута

На Украине оценили состояние энергетической системы страны после недавнего блэкаута. Информацией в эфире всеукраинского телемарафона рассказал местный министр из профильного ведомства Герман Галущенко. Чиновник добавил, что на текущий момент система работает снова как единое целое. Эксперт добавил, что обстановка на территории государства в плане энергетики остается сложной. В настоящее время власти увеличили поставки энергии в ряд областей.
Вчера состоялся блэкаут в нашей энергосистеме в результате обстрелов. Ситуация очень сложная. Но на 4 утра мы смогли объединить энергосистему, она работает как единая.
Герман Галущенко, глава Минэнерго Украины
Напомним, что блэкаут произошел в энергосистеме Украины в среду 23 ноября. Все местные атомные электростанции, а также большинство гидроэлектростанций были временно обесточены. Герман Галущенко заявил, что украинские АЭС могут возобновить свою работу и начать генерацию электроэнергии до вечера 24 ноября.
Зеленский рассказал о состоянии электроснабжения в регионах Украины.
Фото и видео: YouTube / TCH
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