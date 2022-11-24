На Украине оценили состояние энергосистемы после блэкаута

Герман Галущенко рассказал о том, когда в стране восстановится работа АЭС.

На Украине оценили состояние энергетической системы страны после недавнего блэкаута. Информацией в эфире всеукраинского телемарафона рассказал местный министр из профильного ведомства Герман Галущенко. Чиновник добавил, что на текущий момент система работает снова как единое целое. Эксперт добавил, что обстановка на территории государства в плане энергетики остается сложной. В настоящее время власти увеличили поставки энергии в ряд областей.

Вчера состоялся блэкаут в нашей энергосистеме в результате обстрелов. Ситуация очень сложная. Но на 4 утра мы смогли объединить энергосистему, она работает как единая. Герман Галущенко, глава Минэнерго Украины

Напомним, что блэкаут произошел в энергосистеме Украины в среду 23 ноября. Все местные атомные электростанции, а также большинство гидроэлектростанций были временно обесточены. Герман Галущенко заявил, что украинские АЭС могут возобновить свою работу и начать генерацию электроэнергии до вечера 24 ноября.

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Фото и видео: YouTube / TCH