На "Удельной" недобросовестные уборщики превратили лестницу в ледяную горку

Петербуржцы продолжают жаловаться на плохую уборку города от снега. По сообщению от местных жителей, чиновники “забыли” про необходимость очищения станции метро “Удельная”.
Сегодня утром пассажирам пришлось практически скатываться с лестницы, так как все ступени оказались заполнены успевшим затвердеть снегом. В конце пути людей ждала желтая наледь.
Нашему мобильному корреспонденту удалось запечатлеть видеодоказательство данной ситуации. Почему на “Удельной” не работают сотрудники по уборке - неизвестно.
Фото и видео: Piter.tv