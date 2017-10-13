На "Удельной" недобросовестные уборщики превратили лестницу в ледяную горку

Петербуржцы жалуются на неубранный снег перед станцией метро "Удельная".

Петербуржцы продолжают жаловаться на плохую уборку города от снега. По сообщению от местных жителей, чиновники “забыли” про необходимость очищения станции метро “Удельная”.

Сегодня утром пассажирам пришлось практически скатываться с лестницы, так как все ступени оказались заполнены успевшим затвердеть снегом. В конце пути людей ждала желтая наледь.

Нашему мобильному корреспонденту удалось запечатлеть видеодоказательство данной ситуации. Почему на “Удельной” не работают сотрудники по уборке - неизвестно.

Фото и видео: Piter.tv