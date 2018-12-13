На Тульской улице появились кольчуга, щит, меч

Это первый официально оформленный граффити электрический щиток в Петербурге.

На Тульской улице появился первый официально оформленный граффити электрический щиток. Об этом сообщается в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

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В этот раз активисты разукрасили краской сразу два электрощиты. На один нанесли красивый рисунок, а второй просто закрасили серой краской. Как известно, зарубежный и российский опыт показывают, что на красиво оформленные заборы, шкафы и стены не клеят объявления. Эту гипотезу и захотели проверить художники.

Над официальным согласованием оформления художники работали почти целый год.

В декабре прошлого года на Дегтярном углу на заброшенном электрощите появилось изображение создателя трамвая.

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/ ВК