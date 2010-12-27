На Товарищеском проспекте трое пьяных уголовников порезали двух петербуржцев

В Невском районе ночью уголовники напали с ножом на двух мужчин.

В два часа ночи 27 декабря в Невском районе произошла поножовщина. Трое судимых мужчин напали на петербуржцев во время пьяной ссоры. Об этом сообщили представители пресс-службы вневедомственной охраны по региону.

Известно, что во время патрулирования Невского района, оперативники получили сообщение о беспорядках на Товарищеском проспекте,6. На место инцидента сразу же прибыли сотрудники полиции. Они задержали троих злоумышленников, нанесших ножевые ранения двум людям. Причиной такого бурного реагирования на оппонентов послужило большое количество алкоголя в крови.

Преступники оказались неоднократно судимыми гражданами. Один из них находился в федеральном розыске по нескольким статьям. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшие направлены в Александровскую больницу.