На Токсовском шоссе во время столкновения автобуса и легковушки пострадали двое

По словам свидетелей, двигатель иномарки вспыхнул. Огонь удалось потушить до прибытия спасателей.

В ночь на 23 апреля на Токсовском шоссе произошла авария. Лоб в лоб столкнулись автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент заметили на 21-22 км автодороги. По словам очевидцев, иномарка Renault вылетела на встречную полосу движения и врезалась в общественный транспорт. В результате случившегося у автомобиля вспыхнул двигатель. Водители других машин, которые стали свидетелями аварии, пришли на помощь. До прибытия спасателей они потушили легковушку.

По словам автора поста, медики увезли в больницу двух людей. Информация о состоянии их здоровья уточняется.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург