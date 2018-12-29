На Тележной пожарные тушили расселенный дом

В центре города в заброшенном доме начался пожар.

В Центральном районе Петербурга загорелось расселенное здание по тележной улице. В комментариях к посту пользователи социальных сетей стали упоминать поджог. Однако, официального подтверждения таких предположений от ГУ МЧС не поступало.

Инцидент произошел около 20 часов вечера 24 января. На месте работали экстренные службы. По предварительным сведениям, никто не пострадал. Известно, что дом воспламенился на верхних этажах. Очевидцы рассказывали о сильном задымлении и открытом огне.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб