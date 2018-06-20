Театральная олимпиада обойдется Петербургу в 250 млн рублей

Кроме того, город потратится на Международный культурный форум.

Члены правительства Петербурга одобрили бюджет, который выделят на проведение Международного культурного форума и Театральной олимпиады в этом году. На эти мероприятия предполагается потратить 88,2 и 250 млн рублей соответственно.

Театральная олимпиада пройдет в Северной столице с июня по декабрь 2019 года. В город на Неве съедутся труппы из Франции, Германии, Бельгии, Японии, Китая и других стран. На гастроли также поедут петербургские актеры из БДТ, Александрийского театра, Балтийского дома и др. Мероприятие посетят более 2300 человек.

Международный культурный форум состоится с 14 по 16 ноября 2019 года. Программа пока не объявлена. Однако известно, что в мероприятии примут участие эксперты из разных стран и областей. Во время форума проходят выставки, спектакли и другие интересные культурные события.

Ранее мы писали, что на майские праздники 63% россиян останутся дома.

Фото: pixabay.com