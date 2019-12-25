На ТНТ выходит медицинское драмеди "Капельник"

Денис Прытков спасает звёздных алкоголиков и наркоманов.

19 сентября в 21:00 на телеканале ТНТ выходит сериал "Капельник" – драмеди об анестезиологе, который соглашается на нелегальную подработку - "откачивать" звёзд после наркотического и алкогольного опьянения.

Главный герой сериала Ваня – анестезиолог-реаниматолог, работающий в московской клинике. Несколько лет назад его девушка Маша умерла от передозировки, а её маму, после такой трагедии, парализовало. Ваня испытывает чувство вины и пытается хоть как-то исправить ошибки прошлого – для этого необходимо собрать крупную сумму денег на операцию маме, и единственный реальный вариант их заработать – стать "капельником" – человеком, который незаконно "откачивает" богатых и знаменитых.

Одним из первых "клиентов" становится Алко – девушка-блогер, которая страдает из-за абстинентного синдрома. А напарником – таксист Сергей, который после потери руки и увольнения с работы побеждает суицидальные мысли и находит новый смысл жизни.

Автором идеи сериала выступила Ида Галич – популярная телеведущая, певица и блогер. Кроме того, она помогала создателям проекта погрузиться в закулисье социальных сетей, чтобы показать, как устроен мир богатых и знаменитых диджитал-звёзд, некоторым из которых иногда очень нужна мобильная капельница.

Главные роли в проекте исполнили Денис Прытков ("Инсомния"), Сергей Лавыгин ("Кухня", "Нина"), Александр Ратников ("Света с того света", "Салют-7"), Сергей Степин ("Перевал Дятлова", "Мир! Дружба! Жвачка!") и дебютанты Анастасия Резник и Никита Никитин.

В режиссёрское кресло сериала сел Илья Аксёнов ("Мир! Дружба! Жвачка!", "Родные"), а креативными продюсерами и авторами сценария выступили Александр Носков и Иван Баранов ("Гости из прошлого"). Продюсировали проект Валерий Федорович, Евгений Никишов, Иван Голомовзюк, Елена Торчинская и Майя Цзо.

Мне кажется, что наш сериал о прощении себя. Я старался максимально честно подойти к своему герою, сделать его настоящим, он мне сразу понравился своей простотой. Ему предстоит сделать непростой выбор между совестью и деньгами – надеюсь, что меня эта участь обойдёт стороной. Денис Прытков, исполнитель главной роли в сериале "Капельник"

В нашем сериале есть темы, близкие каждому. Ведь все мы зависимы от чего-то, каждый имеет то, без чего не может жить. И наша история показывает, как как снять с себя все проекции и ожидания других и быть тем, кем по-настоящему хочется, как принять себя и не бояться исправлять свои ошибки. Как быть успешным, но при этом остаться человеком и не забывать о своей семье. Это всё действительно очень важно. Анастасия Резник, исполнительница главной роли в сериале "Капельник"

Смотрите драмеди "Капельник" с 19 сентября в 21:00 на телеканале ТНТ.

Фото: ТНТ