На ТНТ рассказали о главных премьерах сезона

В ближайшее время зрители увидят новые комедии и шоу.

ТНТ рассказал Piter.tv о главных премьерах сезона. В праздничный месяц зрители увидят новинку года, им покажут новогодний фильм "СамоИрония судьбы", в котором снялись как популярные комики, так и актёры канала. В проекте приняли участие и известные музыканты. Вместе они "обновили" сюжет известной кинокартины. На экране появятся Михаил Галустян, Ольга Бузова, Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Клава Кока, Ольга Серябкина и многие другие звезды шоу-бизнеса.

В ближайшее время запустят сольное скетч-шоу Михаила Галустяна "Галустян+", реалити-проект "Выжить в Дубае" от шоураннера Павла Воли и музыкальное шоу "Фактор голоса", а также проект "Конфетка" с Гариком Мартиросяном и Мариной Кравец.

Ожидается выход комедии "Кафе Куба". Главную роль исполнит Марина Федункив. Зрители окажутся в 2003 году, где главным центром притяжения людей были не соцсети, а кафе. Героиня тоже посетить общепит на трассе Москва – Воронеж.

Историческая комедия "Крепостные" с Владимиром Селивановым и Настасьей Самбурской, и немецким актёром русского происхождения Дэниэлем Донским отправит зрителей в 1822-й год. Им придется скрываться от проблем после нелепой смерти барина.

Выйдет в новом сезоне и комедия с говорящим названием "Макрон". В основе сюжета – взаимоотношения молодого парня с родственниками, которые против его отношений. Подруга молодого человека, по мнению родителей, слишком стара для него.

Уже сейчас на телеканале показывают популярное шоу "Концерты" с бенефисами топовых комиков. Много просмотров набирает ток-шоу "Женский клуб", где ведущие Ксения Бородина, Яна Кошкина, Ольга Картункова, Екатерина Скулкина и Алина Герман обсуждают актуальные проблемы.

Генеральный продюсер канала Аркадий Водахов рассказал, что самым популярным шоу на канале является Comedy Club. В топ также вошли "Я тебе не верю", "Импровизация", "Однажды в России", "Где логика?", "Comedy Баттл" и "Двое на миллион". Кроме того, зрители любят смотреть шоу "Звёзды в Африке" и "Новая битва экстрасенсов".

Среди сериалов в этом году набрали большое количество просмотров "Девушки с Макаровым", "Исправление и наказание", "Неличная жизнь", "СашаТаня", "Ресторан по понятиям", "Реальные пацаны", "Стас" и "Мне плевать, кто вы".

Фото: Телеканал ТНТ