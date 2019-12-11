На Светлановском проспекте автомобиль занесло в столб

Из машины сразу же повалили клубы дыма.

Сегодня, 11 апреля, на Светлановском проспекте, напротив дома №43, случилось ДТП с участием УАЗ. Автомобиль на скорости занесло в столб.

Корресонденты Piter.tv успели снять видео с места происшествия.

На кадрах видно, как автомобиль, не справившись с управлением, на скорости въехал в столб. Из машины сразу же повалили клубы дыма.

Известно, что на место аварии прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы сообщили, что в ДТП на Петрозаводском шоссе погиб человек.

Видео: Piter.tv