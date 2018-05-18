На Светлановской площади велосипедист зацепил машину и хотел скрыться с места происшествия

Владелец автомобиля поймал нарушителя и начал его бить.

На Светлановской площади произошла потасовка между автомобилистом и велосипедистом. Владелец велосипеда задел машину и хотел скрыться с места происшествия. Водитель догнал его и начал бить. Очевидцы сняли видео драки и выложили его в социальные сети.

На видео виден разгар конфликта. Велосипедист лежит на газоне, а автомобилист его бьет. Поцарапавшему машину молодому человеку удается вырваться, однако потерпевший догоняет его и продолжает потасовку. Само видео длится около двух минут. Все заканчивается благополучно: парень вместе со своим велосипедом уходит, а автомобилист остается на месте происшествия и кому-то звонит.

В свою очередь пользователи социальных сетей разделились на два лагеря. Кто-то считает, что владелец автомобиля поступил правильно, начав бить велосипедиста. Кто-то осуждает действия потерпевшего.

Водила напал на бедного велосипедиста. Если так разобраться, а на праведные ли деньги водила купил машину? Алексей Анатольевич Покраска элемента от 5к р.. из-за мудака машину красить даже если это не лимузин! Я посмотрел бы, как ты бесился, если твою машину поцарапали. Виктор Ковтяк Чмошники двухколесные. Как ездить и пи...деть какие водятлы уроды и их бедных не видят - это пожалуйста. А ответственность понести, сразу заднюю включают. По тротуарам ездите, если за дорогу не платите! Михаил Мисюра Первый раз в жизни пишу комментарий, ну это же просто пипец. За царапину водитель готов избить человека, куда мир катится. Вы меня (водитель авто) извините, но вы, по-моему, не далекого ума. Он же тоже может пойти в травму снять побои, и тогда ваши царапины на авто вам еще дороже обойдутся. Вы чудовище какое-то. А люди идут, смотрят и даже не помогут. Убьют средь бела дня, никто не заступится. Люди, будьте добрее!!! Что важнее жизнь и здоровье человека или краска на авто? Оля Архипова

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