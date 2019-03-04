На Суздальском проспекте сгорела "легковушка"

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Калининском районе вечером 22 августа произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании у дома 63 по Суздальскому проспекту поступила на пульт спасателей в 18:26. Полыхал по всей площади легковой автомобиль. К 18:33 огонь потушили.

По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 10 спасателей и две единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: крупный пожар на складе в Металлострое потушен.

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