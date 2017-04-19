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На Энтузиастов ночью сгорел запорожец
Сегодня, 8:42
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nastya960

На Энтузиастов ночью сгорел запорожец

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Все сгораемые части автомобиля были уничтожены огнем.

Нынешней ночью в Красногвардейском районе Петербурга пожарные тушили загоревшийся автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Сигнал на пульт дежурного поступил в 2:36. Сообщили, что около дома №47 корпус 1 по проспекту Энтузиастов горит легковушка. Пожарные приехали и увидели, что огнем охвачена легковушка ЗАЗ.

Все сгораемые части автомобиля были уничтожены огнем. Два пожарных расчета потушили пламя к 3:24. Никто из людей не пострадал, причину возгорания еще предстоит выяснить.

Ранее на Piter.TV: В Колпинском районе горела комната в жилой многоэтажке.
Фото: Piter.TV

 

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Теги: сгорел заз, сгорела легковушка, энтузиастов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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