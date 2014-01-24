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На Суворовском проспекте обновили освещение
Сегодня, 12:02
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На Суворовском проспекте обновили освещение

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Теперь на улице светят экологичные светодиодные фонари.

На Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге завершена модернизация освещения. Теперь на проспекте установлено 234 светодиодных фонаря, что позволило не только улучшить качество освещения, но и сократить потребление электроэнергии в полтора раза. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Проект был выполнен в рамках программы взаимодействия при реализации объектов социально-экономического развития, подписанной губернатором Александром Бегловым и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

Суворовский проспект – одна из крупнейших и наиболее оживленных магистралей города, которую на протяжении 60 лет освещали подвесные светильники. С 2018 года на проспекте установлены изящные фонари на десятиметровых чугунных опорах. Раньше источниками света служили натриевые лампы, теперь – экологичные светодиодные. 

Ранее сообщалось, что на улице Дудко новое освещение.

Фото: pxhere

Теги: модернизация, освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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