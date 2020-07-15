На Стрельнинском шоссе мигрант отнял у девушки телефон

29-летний мигрант стал фигурантом уголовного дела.

Злоумышленник отнял у 25-летней девушки телефон в Красном Селе. Инцидент произошел в четверг, 15 декабря, на Стрельнинском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пострадавшая обратилась в полицию. Она написала заявление по факту кражи смартфона. Правоохранители начали поиски вора.

В пятницу, 16 декабря, стражи порядка задержали подозреваемого на Бронетанковой улице. У него изъяли похищенное. 29-летний мигрант стал фигурантом уголовного дела.

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Фото: Piter.tv