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На Стрельнинском шоссе мигрант отнял у девушки телефон
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На Стрельнинском шоссе мигрант отнял у девушки телефон

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29-летний мигрант стал фигурантом уголовного дела.

Злоумышленник отнял у 25-летней девушки телефон в Красном Селе. Инцидент произошел в четверг, 15 декабря, на Стрельнинском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пострадавшая обратилась в полицию. Она написала заявление по факту кражи смартфона. Правоохранители начали поиски вора. 

В пятницу, 16 декабря, стражи порядка задержали подозреваемого на Бронетанковой улице. У него изъяли похищенное. 29-летний мигрант стал фигурантом уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: около ТРК "Мега Дыбенко" мужчины с битами напали на уроженца Таджикистана.

Фото: Piter.tv

Теги: вор, отнял телефон, полиция, стрельнинское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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