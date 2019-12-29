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На Ставрополье женщина продала новорожденного за 50 тысяч рублей
Сегодня, 16:05
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MShaffter

На Ставрополье женщина продала новорожденного за 50 тысяч рублей

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При оформлении документов на ребенка в больнице женщина предоставила документы покупательницы.

На Ставрополье женщина едва не продала новорожденного сына.

Региональные следственные органы СКР сообщают, что 29-летняя женщина, будучи беременной, разместила объявление о продаже будущего ребенка. На объявление откликнулась женщина, с которой обговорились детали и цена новорожденного. Ребенка мать оценила в 50 тысяч рублей. 

В феврале 2020 года женщина родила в роддоме мальчика, и согласно договоренности для оформления предоставила документы покупательницы. Медперсонал обратил внимание на различия внешности роженицы и фотографии в документах и заявил в полицию. 

Сейчас мальчик помещен в медицинское учреждение до определения его  судьбы органами опеки и попечительства. По уголовному делу следователь СКР проводит следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.

СУ СК РФ по Ставропольскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: pixabay.com

Теги: новости россии, новости ставрополья, продала новорожденного
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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