На Ставрополье женщина продала новорожденного за 50 тысяч рублей

На Ставрополье женщина едва не продала новорожденного сына.
Региональные следственные органы СКР сообщают, что 29-летняя женщина, будучи беременной, разместила объявление о продаже будущего ребенка. На объявление откликнулась женщина, с которой обговорились детали и цена новорожденного. Ребенка мать оценила в 50 тысяч рублей.
В феврале 2020 года женщина родила в роддоме мальчика, и согласно договоренности для оформления предоставила документы покупательницы. Медперсонал обратил внимание на различия внешности роженицы и фотографии в документах и заявил в полицию.
Сейчас мальчик помещен в медицинское учреждение до определения его судьбы органами опеки и попечительства. По уголовному делу следователь СКР проводит следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.
СУ СК РФ по Ставропольскому краю
Расследование уголовного дела продолжается.
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Фото: pixabay.com
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