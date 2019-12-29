На Ставрополье женщина продала новорожденного за 50 тысяч рублей

При оформлении документов на ребенка в больнице женщина предоставила документы покупательницы.

На Ставрополье женщина едва не продала новорожденного сына.

Региональные следственные органы СКР сообщают, что 29-летняя женщина, будучи беременной, разместила объявление о продаже будущего ребенка. На объявление откликнулась женщина, с которой обговорились детали и цена новорожденного. Ребенка мать оценила в 50 тысяч рублей.

В феврале 2020 года женщина родила в роддоме мальчика, и согласно договоренности для оформления предоставила документы покупательницы. Медперсонал обратил внимание на различия внешности роженицы и фотографии в документах и заявил в полицию.

Сейчас мальчик помещен в медицинское учреждение до определения его судьбы органами опеки и попечительства. По уголовному делу следователь СКР проводит следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. СУ СК РФ по Ставропольскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее: Омичке, убившей 2-летнюю дочь из-за крошек хлеба, дали 11 лет

Фото: pixabay.com