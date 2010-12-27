На проспекте Стачек "следователи" связали семью брокера и украли из сейфа 100 тысяч евро

В Кировском районе полиция ищет преступников, совершивших разбойное нападение на семью петербуржцев.

В Кировском районе четверо преступников в масках вломились в жилую квартиру, связали троих человек и похитили сто тысяч евро. Преступление произошло днем 19 декабря на проспект Стачек, 57.

Сообщается, что мужчины представились следователями. Хозяин квартиры впустил незнакомцев в помещение. В момент прихода “гостей” он собирался на прогулку с собакой. Однако, злоумышленники оказались недружелюбными. Они обезвредили 44-летнего мужчину, его жену и 11-летнего сына. Угрожая пистолетом, они заставили пострадавших дать ключ от сейфа и забрали оттуда крупную сумму денег. Также преступники прихватили с собой мобильный телефон и наручные часы. В общей сложности грабители унесли более ста тысяч евро.

В настоящее время происшествием занимаются правоохранительные органы. В отношении “следователя” возбуждено уголовное дело за разбой. Известно, что ограбленный петербуржец работает таможенным брокером.