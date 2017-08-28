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На Стачек перевернулось на крышу авто с маленьким ребенком внутри

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Серьезное ДТП произошло у станции метро "Автово" вечером воскресенья

После серьезной аварии, произошедшей вечером воскресенья, 27 августа 2017 года, на проспекте Стачек, только чудом никто не пострадал. Как рассказали свидетели происшествия в сообществе spb_today, инцидент произошел около половины десятого вечера напротив станции метро "Автово". 

«Видела, машина перевернулась в воздухе и ударилась сильно о землю. Первой вылезла женщина, после чего она достала маленькую девочку из машины. Народ начал сбегаться со всех сторон. Через некоторое время достали и мужчину. Честно сказать, перепугалась до ужаса. Ребёнку где то 2-3... Чудом не пострадали!» – рассказала одна из подписчиц сообщества. 

Подробности обстоятельств аварии выясняются. 

Видео: архив

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Теги: авария , автово , дтп , дтп петербург , дтп с перевертышем , петербург
Категории: Новости СПб ДТП

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