На Стачек перевернулось на крышу авто с маленьким ребенком внутри

Серьезное ДТП произошло у станции метро "Автово" вечером воскресенья

После серьезной аварии, произошедшей вечером воскресенья, 27 августа 2017 года, на проспекте Стачек, только чудом никто не пострадал. Как рассказали свидетели происшествия в сообществе spb_today, инцидент произошел около половины десятого вечера напротив станции метро "Автово".

«Видела, машина перевернулась в воздухе и ударилась сильно о землю. Первой вылезла женщина, после чего она достала маленькую девочку из машины. Народ начал сбегаться со всех сторон. Через некоторое время достали и мужчину. Честно сказать, перепугалась до ужаса. Ребёнку где то 2-3... Чудом не пострадали!» – рассказала одна из подписчиц сообщества.

Подробности обстоятельств аварии выясняются.

Видео: архив