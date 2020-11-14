На Стачек автомобиль вылетел на "встречку", врезался в иномарку и повалил светофор

Пострадали два человека.

Около восьми утра в Кировском районе Петербурга произошло ДТП. Как сообщил Piter.TV источник в экстренных службах, на проспекте стачек у дома №19 автомобиль вылетел на встречку и врезался в другую машину.

Столкнувшиеся "Форд" и "Додж" повалили светофор, обе машины получили серьезные повреждения. В аварии пострадали два человека: 42-летняя женщина и 51-летний мужчина, им оказали помощь врачи прибывшей на место скорой помощи.

Ранее мы писали, что в Петербурге сотрудники ГИБДД помогли оперативно доставить будущую маму в роддом.

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