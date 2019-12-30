На место схода цистерн с топливом на Сортировочную прибыли следователи

Розлива топлива не произошло, пострадавших нет.

На железнодорожной станции Сортировочная-Московская во Фрунзенском районе Петербурга пять цистерн с топливом сошли с рельс. Об этом 78.ru рассказала начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СЗФО подполковник внутренней службы Альбина Голубева.

Голубева уточнила, что розлива топлива не произошло, пострадавших нет. ЧП произошло в 00:10. Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют детали инцидента.

На движение других поездов это никак не повлияло.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП по СПб