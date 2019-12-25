На Солидарности водитель самоката сломал 12-летней девочке стопу

В Петербурге девочку-подростка сбил мужчина на самокате. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на проспекте Солидарности. Девочку сбил неизвестный мужчинана самокате, когда она гуляла с мамой. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом третьей плюсневой кости справа.
После оказания помощи девочку отпустили домой.
Ранее петербурженка умерла после падения с электросамоката у "Газпром Арены".
Фото: pixabay
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