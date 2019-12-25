На Солидарности водитель самоката сломал 12-летней девочке стопу

Девочку сбил неизвестный мужчина на самокате.

В Петербурге девочку-подростка сбил мужчина на самокате. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на проспекте Солидарности. Девочку сбил неизвестный мужчинана самокате, когда она гуляла с мамой. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом третьей плюсневой кости справа.

После оказания помощи девочку отпустили домой.

Ранее петербурженка умерла после падения с электросамоката у "Газпром Арены".

Фото: pixabay